На одній з виборчих дільниць Миколаєва чоловік вирішив зняти штани й труси перед тим, як вкинути бюлетень в урну.

На виборчій дільниці у Миколаєві на вулиці Поздовжня, 9-а 55-річний чоловік порушив громадський порядок, знявши штани й труси перед тим, як кинути бюлетень в урну.

– На місце події прибула слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, яка доставила чоловіка до відділку поліції для з’ясування всіх обставин події та мотивів вчинення хуліганських дій, – йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, виборець заявляв, що своїми діями показував, що він українець.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство).

До слова, на виборчій дільниці № 102 у Кіровоградській області для зберігання бюлетенів використовували каструлю.