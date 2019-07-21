На виборах до Верховної Ради голосувати прийшов Дмитро Разумков, лідер партії Слуга народу. На дільниці його насварила жінка, яка незадоволена політикою партії.
Дмитро Разумков, лідер політсили Слуга народу, прийшов голосувати на свою дільницю, де до нього з обуренням звернулась жінка пенсійного віку.
– Вибори – це не гра, – наголосила жінка.
На що Разумков відповів, що вона погано ознайомлена з програмою їх партії, яка працює виключно на інтереси нашої держави.
Нагадаємо, за перебігом подій під час голосування ви можете слідкувати тут: Вибори до Верховної Ради 2019
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