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У Львові жінка намагалася з’їсти бюлетені

У Львові 94-річна жінка чотири години тероризувала виборчу дільницю під час парламентських виборів 2019.

У Львові жінка намагалася з’їсти бюлетені

Позачергові вибори до Верховної Ради не оминули виборці, чия поведінка може зробити їх “зірками YouTube”.

У мережі з’явилося відео, на якому 94-річна жінка у Львові почала рвати та їсти свої бюлетені.

Повідомляється, що жінка скандалила майже чотири години. А влаштувала вона “концерт” через те, що їй відмовили у можливості кинути бюлетені в загальну урну для голосування.

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Причина у тому, що жінка внесена до списку тих виборців, хто не здатний самостійно пересуватися і повинен голосувати вдома.

Нагадаємо, на одній з виборчих дільниць Миколаєва чоловік вирішив зняти штани й труси перед тим, як вкинути бюлетень в урну.

Фото: Dreamstime

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