У Дніпрі на одній з виборчих дільниць невикористані бюлетені порубали сокирою.
На одній з виборчих дільниць Дніпра невикористані бюлетені утилізували сокирою.
На відео видно, як чоловік для погашення бюлетенів використовує сокиру. Хоча зазвичай для цього беруть ножиці.
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Відповідно до закону, погасити невикористані виборчі бюлетені потрібно шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.
Нагадаємо, Факти ICTV стежать за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019 онлайн.
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