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У Дніпрі невикористані бюлетені порубали сокирою

У Дніпрі на одній з виборчих дільниць невикористані бюлетені порубали сокирою.

У Дніпрі невикористані бюлетені порубали сокирою

На одній з виборчих дільниць Дніпра невикористані бюлетені утилізували сокирою.

На відео видно, як чоловік для погашення бюлетенів використовує сокиру. Хоча зазвичай для цього беруть ножиці.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019

Відповідно до закону, погасити невикористані виборчі бюлетені потрібно шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019 онлайн.

Джерело: ОПОРА

Фото: Dreamstime

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