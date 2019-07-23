У мережі стало вірусним відео, на якому студент став перед президентом РФ Володимиром Путіним під час фотосесії. Факти ICTV зібрали реакцію користувачів на курйозну ситуацію.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся зі студентами Уральського федерального університету імені Бориса Єльцина.

Фіналом зустрічі стала фотосесія, під час якої один зі студентів став просто перед Путіним і перекрив його, оскільки вищий, ніж очільник РФ.

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Відео швидко стало вірусним та викликало безліч жартівливих версій того, що сталося зі студентом після конфузу з Путіним.

Раніше Факти ICTV писали, що у британському супермаркеті виявили шматок м’яса, який дуже схожий на Володимира Путіна.