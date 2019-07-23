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Високий студент затьмарив Путіна на фото – мережа “у скорботі”

У мережі стало вірусним відео, на якому студент став перед президентом РФ Володимиром Путіним під час фотосесії. Факти ICTV зібрали реакцію користувачів на курйозну ситуацію.

Високий студент затьмарив Путіна на фото – мережа “у скорботі”

Президент Росії Володимир Путін зустрівся зі студентами Уральського федерального університету імені Бориса Єльцина.

Фіналом зустрічі стала фотосесія, під час якої один зі студентів став просто перед Путіним і перекрив його, оскільки вищий, ніж очільник РФ.

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Відео швидко стало вірусним та викликало безліч жартівливих версій того, що сталося зі студентом після конфузу з Путіним.

Раніше Факти ICTV писали, що у британському супермаркеті виявили шматок м’яса, який дуже схожий на Володимира Путіна.

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