Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області Короля Артура. Ця новина викликала в мережі бурхливу реакцію.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артура Короля з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області, розпорядженням №240/2019.

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Новина про звільнення Короля Артура, звичайно, не залишилася непоміченою користувачами мережі, які одразу взялися іронізувати на цю тему.

Раніше Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на парламентські вибори.