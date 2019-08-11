11 серпня в Україні відзначають День будівельника. Факти ICTV зібрали сім курйозних випадків, коли у майстрів на всі руки щось йшло не так.

Ремонт – справа складна, що своїм прикладом доводять горе-будівельники. Факти ICTV зібрали сім кумедних випадків, коли люди наймали будівельників і шкодували про це.

Батарея на вікні

Кажуть, що через вікно виходить все тепло. Майстер вирішив оригінальним способом виправити це і прикріпив батарею, немов штору. На жаль, автор цього шедевра побажав залишитися невідомим. Ми б найняли цього умільця для утеплення редакції. 🙂

Фото: minuteman/pikabu

Коли сім раз відрізав

Сім разів відміряй, один раз відріж – так говорить усім відома приказка. Але, здається, будівельник трохи переплутав давню мудрість і сім раз відрізав та один раз відміряв. Зате майже квіточка вийшла, будівельника-романтика не часто зустрінеш.

Фото: BronzeOne/reddit

Два дзеркала в одному

Розділяй і володарюй, ось будівельник і розділив. Ну що тут сказати – кожен художник бачить по-своєму. Зате тепер у ванній не лише батарея, але й відразу два дзеркала.

Фото: minuteman/pikabu

Сходами у двері

Ось так спускаєшся і відразу двері. І ходити нікуди не треба, дуже зручно. До речі, дякуємо майстру за те, що хоча б двері не в інший бік відчиняються.

Фото: pinimg.com

Тортури для перфекціоніста

“Они сошлись волна и камень, стихи и проза…”, плитка з плиткою. Напевно, так будівельник бачить стосунки Ленського та Онєгіна. Загалом, наша вам порада: ніколи не наймайте будівельника-літературознавця.

Фото: minuteman/pikabu

Різнобічні вікна

А ваші вікна так вміють? Готові посперечатися, що ні. Коли замовив будівельнику ремонт з родзинкою, щоб було не як у всіх, і завдання виконано.

Фото: i.pinimg.com

Розетка у душі

Такого ви ще не бачили, новинка сезону – два в одному, душ і розетка. Мийся і заряджай телефон – практичність у кожному сантиметрі. Правда, струмом може коротнути, але то нічого, головне зручність.

Фото: i.redd.it

До речі, а для тих, кому пощастило з будівельником, Факти ICTV зібрали найкращі привітання з цим святом.