Президент США Дональд Трамп опублікував фотоколаж, на якому серед дерев’яних будинків в Гренландії височіє хмарочос Trump Tower.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пожартував щодо планів побудувати свої хмарочоси у Гренландії.
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У соцмережі Twitter Трамп опублікував фотоколаж, на якому посеред низеньких автентичних будинків Гренландії височіє золотий 64-поверховий хмарочос з написом Trump.
— Обіцяю не робити цього в Гренландії, – підписав пост Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив бажання купити Гренландію.
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