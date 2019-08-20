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Трамп пообіцяв не будувати золотий хмарочос у Гренландії

Президент США Дональд Трамп опублікував фотоколаж, на якому серед дерев’яних будинків в Гренландії височіє хмарочос Trump Tower.

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пожартував щодо планів побудувати свої хмарочоси у Гренландії.

Читайте: Гренландія не продається! Данські політики відреагували на плани Трампа

У соцмережі Twitter Трамп опублікував фотоколаж, на якому посеред низеньких автентичних будинків Гренландії височіє золотий 64-поверховий хмарочос з написом Trump.

— Обіцяю не робити цього в Гренландії, – підписав пост Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив бажання купити Гренландію.

Фото: Dreamstime

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