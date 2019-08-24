В ОАЕ жінка подала на розлучення через те, що чоловік своєю добротою “перетворив її життя на пекло”.

В Об’єднаних Арабських Еміратах вирішила розлучитися з чоловіком і все тому, що він ніколи з нею не сперечався і робив все, що попросить.

У позові, який надійшов у шаріатський суд емірату Ель-Фуджайра, йдеться, що жінка відчуває себе “задушеною коханням чоловіка”, і що той допомагав прибирати їй будинок.

– Я сумую за одним днем спору, адже тепер це здається неможливим з моїм романтичним чоловіком. Він завжди прощав мене і обсипав подарунками. Мені потрібна справжня дискусія, навіть суперечка, а не це безпроблемне слухняне життя, – розповідає вона.

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Чоловік проти розлучення і попросив суд порадити дружині відкликати справу.

– Просто хотів бути ідеальним. Несправедливо судити про шлюб з першого року, всі вчаться на своїх помилках, – сказав він.

Поки суд відклав розгляд справи, щоб дати парі час на примирення.

До речі, раніше вчені з’ясували, що шлюб і народження дітей роблять жінок нещасними.

Джерело: Khaleej Times