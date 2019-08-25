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Королева Єлизавета поскаржилася на Трампа за зіпсований газон

Королева Великої Британії Єлизавета поскаржилася на президента США Дональда Трампа за те, що його вертольоти зіпсували газон біля Букінгемського палацу.

королева Елизавета

Королева Єлизавета поскаржилася прем’єр-міністру Австралії Скотту Моррісону на президента США Дональда Трампа.

За її словами, вертольоти президента і його супроводу зіпсували газон біля Букінгемського палацу під час його візиту в червні.

– Ідіть і подивіться на мою галявину. Вона зіпсована, – сказала королева.

Тоді вертоліт, в якому знаходилися Трамп і його дружина Меланія, сів навпроти палацу, а поруч з ним – вертоліт супровідників.

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Після відвідин резиденції посла США у Великій Британії Трамп повернувся назад на вертольоті, який знову посадили на газон біля палацу.

Нагадаємо, в липні 2018 року Єлизавета II більше 10 хвилин чекала прибуття Трампа і його дружини Меланії біля Віндзорського замку.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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