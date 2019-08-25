Королева Великої Британії Єлизавета поскаржилася на президента США Дональда Трампа за те, що його вертольоти зіпсували газон біля Букінгемського палацу.
Королева Єлизавета поскаржилася прем’єр-міністру Австралії Скотту Моррісону на президента США Дональда Трампа.
За її словами, вертольоти президента і його супроводу зіпсували газон біля Букінгемського палацу під час його візиту в червні.
– Ідіть і подивіться на мою галявину. Вона зіпсована, – сказала королева.
Тоді вертоліт, в якому знаходилися Трамп і його дружина Меланія, сів навпроти палацу, а поруч з ним – вертоліт супровідників.
Читайте: Смерть королеви Єлизавети II: у Британії репетирували похорони
Після відвідин резиденції посла США у Великій Британії Трамп повернувся назад на вертольоті, який знову посадили на газон біля палацу.
Нагадаємо, в липні 2018 року Єлизавета II більше 10 хвилин чекала прибуття Трампа і його дружини Меланії біля Віндзорського замку.