Добігає кінця перше засідання Верховної Ради ІХ скликання, яке не залишилося без уваги користувачів соціальних мереж.

29 серпня почалося перше засідання Верховної Ради ІХ скликання, яке ознаменувалося своєю насиченістю.

Президент України Володимир Зеленський вирішив залишити Арсена Авакова на посаді міністра МВС.

Одразу кілька народних депутатів потрапили в незручне становище через своїх СМС-повідомлення, які вони писали під час засідання.

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Також Рада встигла проголосувати за безліч кадрових рішень, а хтось у цей час навіть встигав робити селфі.

Однак всі події першого дня роботи парламенту точно підштовхнули українців зайти в соціальні мережі і написати своє бачення ситуації, нехай воно іноді й іронічне.























Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж / 6 фотографий

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