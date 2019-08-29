PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж

Добігає кінця перше засідання Верховної Ради ІХ скликання, яке не залишилося без уваги користувачів соціальних мереж.

Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж

29 серпня почалося перше засідання Верховної Ради ІХ скликання, яке ознаменувалося своєю насиченістю.

Президент України Володимир Зеленський вирішив залишити Арсена Авакова на посаді міністра МВС.

Одразу кілька народних депутатів потрапили в незручне становище через своїх СМС-повідомлення, які вони писали під час засідання.

Читайте: Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН) 

Також Рада встигла проголосувати за безліч кадрових рішень, а хтось у цей час навіть встигав робити селфі.

Однак всі події першого дня роботи парламенту точно підштовхнули українців зайти в соціальні мережі і написати своє бачення ситуації, нехай воно іноді й іронічне.

Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Засідання Верховної Ради: як пройшов перший робочий день депутатів
Засідання Верховної Ради: як пройшов перший робочий день депутатів
Кабінет Міністрів України
Склад Кабінету міністрів України (СПИСОК)
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)
Верховна Рада
Верховна Рада: онлайн трансляція прямого ефіру засідання депутатів IX скликання
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
Що відомо про Івана Баканова: біографія глави СБУ
Що відомо про Івана Баканова: біографія глави СБУ
вадим пристайко
Міністерство закордонних справ очолив Пристайко
Андрей Загороднюк
Міністром оборони України став Загороднюк
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка