Президент України Володимир Зеленський віджартувався про переїзд Офіса президента з Банкової.
Під час брифінгу з приводу початку роботи Антикорупційного суду президент Володимир Зеленський пожартував про переїзд з Банкової.
– Я хотів би сказати Андрію Богдану, голові нашого Офісу: ти бачиш, ми не можемо переїхати, а люди за один місяць роблять ремонт, – звернувся Зеленський до очільника Офісу, навівши як приклад ситуацію з приміщенням для суду.
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– У нас немає грошей, – відповів Богдан.
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Фото: zelenskiy_official
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