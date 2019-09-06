В Одесі грабіжник не зміг втекти з квартири до приїзду поліції і вирішив з’їсти продукти та випити коньяк власника помешкання.

Поліцейські Одеси затримали неодноразово судимого 28-річного зловмисника, який намагався пограбувати квартиру одного з місцевих жителів.

Після невдачі горе-крадій вирішив випити коньяк і з’їсти продукти, які знаходилися у помешканні, а вже після цього здався правоохоронцям.

Чоловіку майже вдалося пограбувати квартиру, але її власник повернувся і зрозумів, що в помешканні хтось є, коли не зміг відкрити двері.

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– Усвідомивши, що попався, правопорушник вирішив тікати через вікно. Для цього він взявся майструвати канат з рушників і простирадл. А коли підручні матеріали закінчилися, згадав, що втекти не вдасться, бо квартира знаходиться на 13 поверсі, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка, йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка).

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

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