Коміки з Дизель шоу розповіли, як часто люблять ділити українців та заспівали про Україну.
В Дизель Шоу вважають, що вже давно настав час не ділити українців, а об’єднувати їх.
Адже коли грає збірна України з футболу, за неї вболівають і ті, хто за Динамо, і ті, хто віддають перевагу Шахтарю.
– Для нас найголовніше, що Україна живе, квітне і завжди буде у наших серцях, помислах і піснях, – сказали коміки Дизель Шоу під час виступу.
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Після цього актори Дизель Шоу вийшли на сцену у вишиванках і заспівали пісню про Україну.
До слова, в Дизель Шоу пофантазували про поведінку чоловіка, якого вперше лишають з немовлям.
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