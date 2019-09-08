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Країна моїх мрій – щира пісня Дизель Шоу про Україну

Коміки з Дизель шоу розповіли, як часто люблять ділити українців та заспівали про Україну.

Дизель Шоу

В Дизель Шоу вважають, що вже давно настав час не ділити українців, а об’єднувати їх.

Адже коли грає збірна України з футболу, за неї вболівають і ті, хто за Динамо, і ті, хто віддають перевагу Шахтарю.

– Для нас найголовніше, що Україна живе, квітне і завжди буде у наших серцях, помислах і піснях, – сказали коміки Дизель Шоу під час виступу.

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Після цього актори Дизель Шоу вийшли на сцену у вишиванках і заспівали пісню про Україну.

До слова, в Дизель Шоу пофантазували про поведінку чоловіка, якого вперше лишають з немовлям.

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