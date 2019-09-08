Коміки Дизель шоу придумали список відгуків про відпочинок, які читають українці, роблячи свій нелегкий вибір.

В Дизель шоу представили список смішних відгуків, які читають українці, вибираючи куди ж відправитися у відпустку.

– Відпочивав у Єгипті, у готеля три зірки. Харчування – жах, пляж – далеко, номери не прибирають, халати і тапочки такі, що не хочеться вкрасти. Їдучи, забрав одну зірку з вивіски, – йдеться в одному з відгуків.

Інший коментатор не пам’ятає нічого про море і пляж, але пам’ятає Duty Free – його і рекомендує.

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– Відпочивав у Болгарії. Море холодне, пляжі брудні, готель жахливий, в номерах таргани. Дружину не пустили в країну. Відпочив супер! Раджу, – йдеться в іншому відкликання.

Раніше у Дизель шоу жартували на тему оренди житла у Києві.