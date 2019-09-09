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Ремонт, секс і кобила: як сусіди ледь не довели чоловіка до божевілля

Актори Дизель шоу не залишилися осторонь теми галасливих сусідів, тому частку жартів отримали, як любителі ремонту, так і любителі гучного сексу.

Ремонт, секс і кобила: як сусіди ледь не довели чоловіка до божевілля

Головному герою, який щойно  повернувся з нічної зміни, не дають заснути надто гучні сусіди. Одні затіяли ремонт, після цього інші вирішили за стіною зайнятися сексом.

Читайте: Автобусний тур в пекло: як чоловік і дружина зіпсували собі відпустку

Внаслідку чого у чоловіка терпіння лопнуло. Що з цього вийшло дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

Раніше  коміки Дизель шоу придумали список відгуків про відпочинок, які читають українці, роблячи свій нелегкий вибір.

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