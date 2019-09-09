Актори Дизель шоу не залишилися осторонь теми галасливих сусідів, тому частку жартів отримали, як любителі ремонту, так і любителі гучного сексу.

Головному герою, який щойно повернувся з нічної зміни, не дають заснути надто гучні сусіди. Одні затіяли ремонт, після цього інші вирішили за стіною зайнятися сексом.

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Внаслідку чого у чоловіка терпіння лопнуло. Що з цього вийшло – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

Раніше коміки Дизель шоу придумали список відгуків про відпочинок, які читають українці, роблячи свій нелегкий вибір.