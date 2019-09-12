PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Твер окропили святою водою з літака, щоб позбавити жителів пияцтва і блуду

11 вересня над Твер’ю (РФ) пролетів літак зі святою водою, іконами і мощами місцевих святих.

Твер окропили святою водою з літака, щоб позбавити жителів пияцтва і блуду

11 вересня у Твері пройшов День тверезості. З цієї нагоди, над містом пролетів літак зі святою водою, іконами Невипивана чаша та Іоанна Предтечі і мощами місцевих святих.

Читайте: У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкор

Твер вирішили окропити, щоб позбавити місцевих жителів пияцтва і блуду. Для цього знадобилося 70 літрів святої води.

За словами священика Олександра Горячева, в місті є випадки “чудесного позбавлення від пияцтва”.

– Хочете – вірте, хочете – ні, але одного разу, побачивши літак, чоловік сказав своїй дружині, що він зав’яже з алкоголем. І зав’язав, – розповів він.

До слова, у російському селищі для школярів організували концерт із піснями алкогольної тематики.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

билли айлиш
Біллі Айліш заспівала російську версію Bad Guy з одного слова
Гігантський крок до миру: як пройшов обмін між Україною та РФ і реакція світу
Гігантський крок до миру: як пройшов обмін між Україною та РФ і реакція світу
госдеп
Росія повинна негайно звільнити інших українців – Держдеп США
зеленский
Французьке видання назвало Київ російським містом
Владимир Цемах - биография
Нідерланди вимагають від РФ видати Цемаха
Світ має посилити тиск на РФ через “вибори” в Криму – МЗС
Світ має посилити тиск на РФ через “вибори” в Криму – МЗС
Крок у правильному напрямку – НАТО про обмін ув’язненими
Крок у правильному напрямку – НАТО про обмін ув’язненими
Транзит газа
Тристоронні переговори щодо транзиту газу домовилися провести у вересні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка