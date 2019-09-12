11 вересня над Твер’ю (РФ) пролетів літак зі святою водою, іконами і мощами місцевих святих.

11 вересня у Твері пройшов День тверезості. З цієї нагоди, над містом пролетів літак зі святою водою, іконами Невипивана чаша та Іоанна Предтечі і мощами місцевих святих.

Читайте: У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкор

Твер вирішили окропити, щоб позбавити місцевих жителів пияцтва і блуду. Для цього знадобилося 70 літрів святої води.

За словами священика Олександра Горячева, в місті є випадки “чудесного позбавлення від пияцтва”.

– Хочете – вірте, хочете – ні, але одного разу, побачивши літак, чоловік сказав своїй дружині, що він зав’яже з алкоголем. І зав’язав, – розповів він.

До слова, у російському селищі для школярів організували концерт із піснями алкогольної тематики.