11 вересня над Твер’ю (РФ) пролетів літак зі святою водою, іконами і мощами місцевих святих.
11 вересня у Твері пройшов День тверезості. З цієї нагоди, над містом пролетів літак зі святою водою, іконами Невипивана чаша та Іоанна Предтечі і мощами місцевих святих.
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Твер вирішили окропити, щоб позбавити місцевих жителів пияцтва і блуду. Для цього знадобилося 70 літрів святої води.
За словами священика Олександра Горячева, в місті є випадки “чудесного позбавлення від пияцтва”.
– Хочете – вірте, хочете – ні, але одного разу, побачивши літак, чоловік сказав своїй дружині, що він зав’яже з алкоголем. І зав’язав, – розповів він.
До слова, у російському селищі для школярів організували концерт із піснями алкогольної тематики.