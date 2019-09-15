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Як незайманий і сексуальна блондинка зустрілися у клубі знайомств – Дизель шоу

Актори Дизель шоу представили сцену, як абсолютно різні за соціальним статусом і віком люди намагалися знайти спільну мову в клубі знайомств.

Як незайманий і сексуальна блондинка зустрілися у клубі знайомств – Дизель шоу

Дизель шоу відкрило свій клуб знайомств, в який завітали досить яскраві, але абсолютно різні персонажі, серед них сексуальна блондинка, незайманий, старий, бабуся і герой-коханець.

Читайте: Дизель шоу: як гондольєр зіпсував романтичне побачення

Всі, хто зібралися активно намагаються знайти собі пару за інтересами, віком і гороскопом.

Чи знайдуть собі пару учасники у клубі знайомств – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

Нагадаємо, коміки Дизель шоу придумали список відгуків про відпочинок, які читають українці, роблячи свій нелегкий вибір.

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