Львівська ОДА дозволила встановити більше 50 туристичних вказівників, на яких є помилки у перекладі англійською.

В рамках проекту Наша історія у Львівській області було проведено тендер на виготовлення більше 50 туристичних вказівників і майже на всіх є помилки перекладу англійською.

Наприклад, фразу Криївка підпільної типографії УПА переклали kryiviva satellite UPA typography, що не можна нормально перекласти з англійської мови.

– У нас не агенція перекладів. Ми в тендері поставили те, що ми хочемо отримати. У нас департамент культури, а не міжнародних відносин, де всі зобов’язані знати англійську мову, – пояснила ситуацію директор департаменту культури Львівської ОДА Мирослава Туркало.















Перекладали через Google: у Львівській області встановили вказівники з помилками / 4 фотографии

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Також журналістам відомо, що кілька працівників зазначеної ОДА бачили переклад до того, як затвердити виготовлення вказівників.

З’ясувалося, що переклад знаків робили за допомогою Google працівники ТзОВ Дорожні знаки. Компанія пообіцяла найближчим часом виготовити вказівники з коректним перекладом.

До слова, президент Володимир Зеленський пожартував про переїзд Офісу президента з Банкової.

Фото: Zaxid.net