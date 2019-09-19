У російському селі Паніковець батьки таємно перевезли восьмирічну дівчинку в Щолково і заявили про її викрадення.

Про викрадення своєї восьмирічної доньки батьки заявили, оскільки хотіли щоб вона не отримувала освіту у школі.

Священник вивіз дівчинку з російського села Паніковець до Щолково, а коли до родини прийшла директор школи, в якій мала навчатися дитина, їй розповіли історію про викрадення.

Два дні дівчинку шукали місцеві жителі і слідчі. Мати зізналася у брехні тільки коли її перевірили на поліграфі.

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Також стало відомо, що батьки дитини не оформили свідоцтво про її народження. Їх споріднення довелося встановлювати за допомогою тесту ДНК.

До слова, 11 вересня Твер окропили святою водою з літака, щоб позбавити місцевих жителів пияцтва і блуду.