Пентагон готується до штурму військової бази Зона 51 в Неваді, де нібито зберігаються тіла прибульців і вивчаються позаземні технології. У мережі запустили пряму трансляцію.
У липні в Facebook з’явилася сторінка, автори якої жартома запропонували взяти штурмом військову базу США, відому як Зона 51, проте вже більше двох мільйонів чоловік заявили про готовність реалізувати цей план 20 вересня, а на YouTube почалася пряма трансляція з місця подій.
Його учасники вважають, що на базі проводяться експерименти над інопланетянами
Тому американські військові готуються до реальної навали шукачів пригод.