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Штурм Зони 51 з “прибульцями”: пряма трансляція

Пентагон готується до штурму військової бази Зона 51 в Неваді, де нібито зберігаються тіла прибульців і вивчаються позаземні технології. У мережі запустили пряму трансляцію.

Штурм Зони 51

У липні в Facebook з’явилася сторінка, автори якої жартома запропонували взяти штурмом військову базу США, відому як Зона 51, проте вже більше двох мільйонів чоловік заявили про готовність реалізувати цей план 20 вересня, а на YouTube почалася пряма трансляція з місця подій.

Його учасники вважають, що на базі проводяться експерименти над інопланетянами

Тому американські військові готуються до реальної навали шукачів пригод.

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Нагадаємо, жителі ОАЕ спостерігали незвичне явище у небі, яке дехто сприйняв за вторгнення інопланетян.

Фото: Pixabay

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