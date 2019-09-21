Три тисячі людей зібралися 20 вересня у містечку Рейчел в американському штаті Невада на штурм Зони 51.

Штурм військової бази Зона 51, де вважається утримують прибульців, зібрав тисячі людей. До воріт Зони підійшли менше сотні.

Деякі з людей були одягнені у костюми прибульців та літаючих тарілок. Вони приїхали туди весело провести час та подивитися, як силовики затримуватимуть тих, хто зібрався на повному серйозі штурмувати Зону 51.

А ось і відео цікавої пригоди.

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Пару учасників штурму намагалися прорватися на територію зони, проте їх затримала поліція. Шериф округу Лінкольн Керрі Лі заявив, що три людини були заарештовані за підозрою у скоєнні вторгнення на територію Зони 51. Четвертий був затриманий за непристойну поведінку, а п’ятий – за “інцидент, пов’язаний з алкоголем”.

Все це відбувалося у містечку Рейчел в американському штаті Невада. Всього там проживає менше 60 людей.

Нагадаємо, що у мережі навіть запустили пряму трансляцію штурму Зони 51.