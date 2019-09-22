Німецький фестиваль Октоберфест святкується й в Україні. У ці дні особливо популярним напоєм у барах стає пиво. Факти ICTV пропонують вам пройти тест і дізнатися, хто ви, коли вип’єте пінного.

Октоберфест – щорічний фольклорний фестиваль в Мюнхені (Німеччина), народне гуляння і свято пива.

Однак, цей фестиваль давно покинув межі Німеччини і відзначається в багатьох країнах світу, Україна винятком не стала.

Вибір напоїв в барах і пабах завжди великий, але варто пам’ятати, що після вживання алкоголю люди змінюються.

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Ми вирішили створити тест, який покаже, хто ви, коли вип’єте пиво.

Тільки пам’ятайте, що до нього не потрібно ставитися серйозно.

До слова, Факти ICTV зібрали цікаву інформацію про Октоберфест.