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Факти / LOL

Термінатор чи свиня? Хто ти після пивної вечірки (ТЕСТ)

Німецький фестиваль Октоберфест святкується й в Україні. У ці дні особливо популярним напоєм у барах стає пиво. Факти ICTV пропонують вам пройти тест і дізнатися, хто ви, коли вип’єте пінного.

Октоберфест 2019

Октоберфест – щорічний фольклорний фестиваль в Мюнхені (Німеччина), народне гуляння і свято пива.

Однак, цей фестиваль давно покинув межі Німеччини і відзначається в багатьох країнах світу, Україна винятком не стала.

Вибір напоїв в барах і пабах завжди великий, але варто пам’ятати, що після вживання алкоголю люди змінюються.

Читайте: Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7

Ми вирішили створити тест, який покаже, хто ви, коли вип’єте пиво.

Тільки пам’ятайте, що до нього не потрібно ставитися серйозно.

До слова, Факти ICTV зібрали цікаву інформацію про Октоберфест.

Фото: Dreamstime

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