25 вересня стало відомо, що через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським розпочато процедуру імпічменту проти президента США Дональда Трампа. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на цю подію.

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після цього випадку усі знатимуть, на що здатна Україна.

– Що б далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі знають, на що ми здатні, – написав він.

Дехто вважає, що найбільше через цей скандал Володимиру Зеленському має дякувати кандидат на виборах президента США Джо Байден.

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Користувачі соцмереж вважають, що ситуацію з розмовою Трампа і Зеленського можна порівняти з серіалом Картковий будиночок.

А відомий блогер Віктор Литовченко пожартував про відому фразу Зеленського на дебатах.

– Як з’ясувалося пізніше, фразу Я – ваш вирок Зеленський сказав трішки не тому президенту, – написав він.



До слова, після заяви про початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа на фондових ринках країни спостерігається падіння.