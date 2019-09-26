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Треба було наймати лікаря: реакція соцмереж на стенограму Зеленського і Трампа

25 вересня опублікували стенограму телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на текст розмови.

Треба було наймати лікаря: реакція соцмереж на стенограму Зеленського і Трампа

У соцмережах вважають, що тепер стенограму можна буде називати як прочитану літературу.

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Декому здається, що для засекречування стенограми можна було найняти лікаря.

А хтось пише, що Трамп весь час намагався вивести Зеленського на розмову про Байдена, що у нього не завжди виходило.

 

До слова, Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на початок процедури імпічменту Трампа.

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