25 вересня опублікували стенограму телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на текст розмови.

У соцмережах вважають, що тепер стенограму можна буде називати як прочитану літературу.

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Декому здається, що для засекречування стенограми можна було найняти лікаря.

А хтось пише, що Трамп весь час намагався вивести Зеленського на розмову про Байдена, що у нього не завжди виходило.

До слова, Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на початок процедури імпічменту Трампа.