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У Китаї жінка “провітрити” літак, відкривши аварійний вихід

У Китаї жінка відкрила двері для аварійного виходу, щоб провітрити салон літака.

У Китаї жінка “провітрити” літак, відкривши аварійний вихід

У Китаї зняли жінку, яка у літаку без зусиль відкрила двері для аварійного виходу, щоб “провітрити” салон.

Вона вирішила це зробити, поки судно тільки готувалося здійснити зліт з міжнародного аеропорту Тяньхе. Зазначається, що стюардеси попередили жінку, що відкривати двері не можна, однак жінку це не зупинило, бо їй було “душно”.

Читайте: В Івано-Франківську екстрено приземлився літак рейсу Валенсія-Київ

На ролику видно стюардес і пасажирів, які здивовано спостерігають за жінко, яка спокійно дихає свіжим повітрям біля відчиненого аварійного виходу.

Нагадаємо, в Сінгапурі два винищувачі супроводжували пасажирський літак через “жарт” підлітка.

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