Літак авіакомпанії United Airlines був змушений здійснити посадку через пасажирку, яка застрягла у туалеті.

Літак, який прямував із Вашингтона до Сан-Франциско пішов на вимушену посадку через пасажирку, яка застрягла у вбиральні на цілу годину.

Пасажири стежили за тим, як механік визволяє дівчину, виламуючи двері туалету та зустріли її появу оплесками.

Пізніше усім пасажирам цього рейсу довелося пересісти на резервний літак, щоб долетіти до Сан-Франциско.

Firefighters attempt to free passenger stuck in plane lavatory h/t @taylorkkimber pic.twitter.com/c6HDnSPjNC — GuruLeaks (@Guruleaks1) September 26, 2019

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Нагадаємо, у США літак здійснив аварійну посадку в Атлантичний океан на узбережжі американського міста Оушен-Сіті у штаті Меріленд.