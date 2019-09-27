PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

У США літак екстрено приземлився через жінку в туалеті

Літак авіакомпанії United Airlines був змушений здійснити посадку через пасажирку, яка застрягла у туалеті.

У США літак екстрено приземлився через жінку в туалеті

Літак, який прямував із Вашингтона до Сан-Франциско пішов на вимушену посадку через пасажирку, яка застрягла у вбиральні на цілу годину.

Пасажири стежили за тим, як механік визволяє дівчину, виламуючи двері туалету та зустріли її появу оплесками.

Пізніше усім пасажирам цього рейсу довелося пересісти на резервний літак, щоб долетіти до Сан-Франциско.

Читайте: У Шереметьєво літак здійснив аварійну посадку через пожежу

Нагадаємо, у США літак здійснив аварійну посадку в Атлантичний океан на узбережжі американського міста Оушен-Сіті у штаті Меріленд.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка