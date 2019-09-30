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Викидали в натовп: у Росії влаштували битву за дешеві блендери

У Росії жителі одного з міст влаштували штовханину в черзі за дешевими блендерами.

Викидали в натовп: у Росії влаштували битву за дешеві блендери

У російському Нижньокамську на камеру зняли тисняву, яку влаштували місцеві жителі в одному з магазинів міста.

Як виявилося, люди влаштували битву через дешеві блендери, які продавали за ціною в 199 рублів тільки один день.

На кадрах видно, як у “щасливі години”, продавці буквально кидають коробки з побутовою технікою в натовп.

Читайте: На кордоні Бурятії затримали шамана, який йшов до Москви “виганяти Путіна”

Нагадаємо, росіяни біля сміттєвого контейнера билися за прострочені бургери.

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