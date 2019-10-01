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Купити 10 жетонів та зрозуміти, що Місія нездійсненна: реакція мережі на візит Круза

Візит голлівудського актора Тома Круза до України викликав бурхливу реакцію мережі. Факти ICTV зібрали найкумедніші коментарі користувачів.

Том Круз в Киеве

Відомий американський актор та режисер Том Круз приїхав у Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, актор не оминув столичний громадський транспорт та відвідав станцію метро Золоті ворота.

Читайте: У метро Києва помітили Тома Круза

Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для фільмування одного зі своїх нових кінопроектів.

Звичайно несподівана подія викликала шалену реакцію користувачів мережі, які кинулися жартувати про візит актора до столиці України.

  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
  • Том Круз в Киеве
Купити 10 жетонів та зрозуміти, що Місія нездійсненна: реакція мережі на візит Круза / 12 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали, що Том Круз прибув в Україну на запрошення Зеленського.

Фото: zelenskiy_official

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