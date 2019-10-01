Візит голлівудського актора Тома Круза до України викликав бурхливу реакцію мережі. Факти ICTV зібрали найкумедніші коментарі користувачів.

Відомий американський актор та режисер Том Круз приїхав у Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, актор не оминув столичний громадський транспорт та відвідав станцію метро Золоті ворота.

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Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для фільмування одного зі своїх нових кінопроектів.

Звичайно несподівана подія викликала шалену реакцію користувачів мережі, які кинулися жартувати про візит актора до столиці України.















































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Раніше Факти ICTV розповідали, що Том Круз прибув в Україну на запрошення Зеленського.

Фото: zelenskiy_official