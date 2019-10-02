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Джіджі Хадід вигнала з подіуму “модель” на показі Chanel

Топ-модель Джіджі Хадід вигнала з подіуму так звану модель під час показу моди Chanel на Тижні моди в Парижі.

Джіджі Хадід вигнала з подіуму “модель” на показі Chanel

Пранкер і блогер Марі Бенольє (Марі С’Інфільтр) піднялася на подіум під час фінального виходу на показі Chanel.

Вона пройшла подіумом, поки до неї не підійшла Джіджі Хадід, яка схопила її за руку і спробувала виштовхати до виходу.

Читайте: У Китаї жінка “провітрила” літак, відкривши аварійний вихід

Проте Бенольє почала чинити опір, після чого допомогти Хадід вирішили інші моделі.

 

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Публикация от SUPER (@super.ru)

Раніше Факти ICTV писали, що дочка президента США Іванка Трамп прийшла на Генасамблею ООН, не одягнувши нижню білизну. Внаслідок цього фото її грудей схвилювало користувачів мережі.

Фото: Getty Images

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