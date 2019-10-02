Топ-модель Джіджі Хадід вигнала з подіуму так звану модель під час показу моди Chanel на Тижні моди в Парижі.
Пранкер і блогер Марі Бенольє (Марі С’Інфільтр) піднялася на подіум під час фінального виходу на показі Chanel.
Вона пройшла подіумом, поки до неї не підійшла Джіджі Хадід, яка схопила її за руку і спробувала виштовхати до виходу.
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Проте Бенольє почала чинити опір, після чого допомогти Хадід вирішили інші моделі.
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