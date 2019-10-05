У центрі Якутська понад 200 осіб вийшли на пікет на підтримку шамана, який йшов “виганяти” Путіна.

Більше 200 осіб зібралися у центрі Якутська (Росія) на пікет на підтримку місцевого шамана Олександра Габишева, який збирався “виганяти демона з Путіна”.

Мітингувальники не згодні з порушенням кримінальної справи проти шамана. Також вони вважають несправедливим результат медичної експертизи, згідно з яким шамана визнали неосудним.

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Учасники акції тримають у руках плакати з написами “Руки геть від Саші Шамана!”, “Ми шаман”, “Свободу шаману”. Вони наполягають на тому, що у шамана, згідно з Конституцією, є право на свободу совісті та віросповідання, а також право на вираження своїх думок щодо політичної та економічної ситуації в країні.



Нагадаємо, що на кордоні Бурятії та Іркутської області затримали якутського шамана, який йшов пішки до Москви, щоб провести обряд з “вигнання Путіна”.

Фото: Znak