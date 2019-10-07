PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Лемур стягнув перуку з голови ведучої у прямому ефірі

Під час інтерв’ю ведуча Йоланда Амадео втратила перуку через лемура.

Лемур стягнув перуку з голови ведучої у прямому ефірі

У прямому ефірі американського телеканалу WALB ведуча Йоланда Амадео залишилася без перуки через лемура. Вона брала інтерв’ю у представника контактного зоопарку Eudora Farms – він приїхав на ярмарок у штаті Джорджія.

Чоловік приніс з собою в ефір лемура, а той у свою чергу сів на плече Амадео і поцупив у неї з голови перуку. Так глядачі побачили косички на голові у ведучої.

Читайте: Під час прямого ефіру велогонки Вуельта знайшли плантацію марихуани

Після цього він повернувся назад до чоловіка, але через кілька секунд знову вчепився у перуку Амадео. Жінка закричала, а представник зоопарку спробував зняти тварину у неї з голови.

До речі, британський репортер Sky News Тамара Коен зникла з кадру під час прямого ефіру зйомок.

Джерело: Daily Mail

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Безсмертя і квадратна зіниця: топ-20 неймовірних фактів про тварин
Безсмертя і квадратна зіниця: топ-20 неймовірних фактів про тварин
тварини
Як обрати домашню тварину для себе та дитини
Вже продали квитки. В Одеському цирку покажуть шоу з тваринами, попри заборону
Вже продали квитки. В Одеському цирку покажуть шоу з тваринами, попри заборону
У США білка “притягла” жінку на допомогу своєму дитинчаті
У США білка “притягла” жінку на допомогу своєму дитинчаті
Знайди на фото леопарда – нова візуальна загадка в мережі
Знайди на фото леопарда – нова візуальна загадка в мережі
Інформація щодо відсутності коней на конезаводах не відповідає дійсності
Інформація щодо відсутності коней на конезаводах не відповідає дійсності
Кішка і людина
Не гірше за собак. Вчені дізналися про прив’язаність котів
Готелі для тварин у Києві: умови та ціни
Готелі для тварин у Києві: умови та ціни
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка