Під час інтерв’ю ведуча Йоланда Амадео втратила перуку через лемура.

У прямому ефірі американського телеканалу WALB ведуча Йоланда Амадео залишилася без перуки через лемура. Вона брала інтерв’ю у представника контактного зоопарку Eudora Farms – він приїхав на ярмарок у штаті Джорджія.

Чоловік приніс з собою в ефір лемура, а той у свою чергу сів на плече Амадео і поцупив у неї з голови перуку. Так глядачі побачили косички на голові у ведучої.

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Після цього він повернувся назад до чоловіка, але через кілька секунд знову вчепився у перуку Амадео. Жінка закричала, а представник зоопарку спробував зняти тварину у неї з голови.

До речі, британський репортер Sky News Тамара Коен зникла з кадру під час прямого ефіру зйомок.