Президент РФ Володимир Путін подарував королю Саудівської Аравії Салману ібн Абдель-Азізу Аль Сауду камчатського кречета. Однак птах злякалася і запаскудили палац монарху.
Президент Росії Володимир Путін подарував королю Саудівської Аравії Салману бін Абдель-Азізу Аль Сауду камчатського кречета.
Сокольничий Шухрат Разак розповів, що птаха звуть Альфа. Вона дівчинка, перша з виводка чемпіонів.
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Він додав, що перед церемонією обміну подарунками йому довелося заспокоювати кречета два дні.
– Зовсім не хвилюватися не можна! Це ж такі люди! Король, президент! Будь-хто рознервувався!, – зазначив сокольничий.
Перед врученням Альфа сходила в туалет п’ять разів. Однак під час обміну подарунками кречет знову спорожнив кишечник прямо на підлогу палацу.
Кречет – хижий птах родини соколиних, довжиною 50-60 см.
Раніше Факти ICTV писали, що біля посольства Росії в Києві активісти провели “суд над Путіним” з нагоди дня народження глави РФ.