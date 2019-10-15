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Від хвилювання: подарунок Путіна запаскудив палац саудівського короля

Президент РФ Володимир Путін подарував королю Саудівської Аравії Салману ібн Абдель-Азізу Аль Сауду камчатського кречета. Однак птах злякалася і запаскудили палац монарху.

Від хвилювання: подарунок Путіна запаскудив палац саудівського короля

Президент Росії Володимир Путін подарував королю Саудівської Аравії Салману бін Абдель-Азізу Аль Сауду  камчатського кречета.
Сокольничий Шухрат Разак розповів, що птаха звуть Альфа. Вона дівчинка, перша з виводка чемпіонів.

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Він додав, що перед церемонією обміну подарунками йому довелося заспокоювати кречета два дні.

– Зовсім не хвилюватися не можна! Це ж такі люди! Король, президент! Будь-хто рознервувався!, – зазначив сокольничий.

Перед врученням Альфа сходила в туалет п’ять разів. Однак під час обміну подарунками кречет знову спорожнив кишечник прямо на підлогу палацу.

Кречет – хижий птах родини соколиних, довжиною 50-60 см.

Раніше Факти ICTV писали, що біля посольства Росії в Києві активісти провели “суд над Путіним” з нагоди дня народження глави РФ.

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