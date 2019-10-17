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Литва чи Латвія? Чи краще ви знаєте географію, ніж СММ Офісу Зеленського (ТЕСТ)

Українських політиків все частіше ловлять на поганому знанні географії. Факти ICTV створили простий тест, аби ви мали змогу перевірити свою ерудицію.

Литва чи Латвія? Чи краще ви знаєте географію, ніж СММ Офісу Зеленського (ТЕСТ)

СММ-спеціаліст Офісу президента України у Facebook переплутав назви країн Латвія та Литва.

Згодом помилку видалили, проте користувачі мережі не залиши це без уваги.

– Спеціаліст із роботи в соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок, – зазначив заступник Офісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше Офіс президента написав про візит Зеленського у столицю Канади, проте промахнувся з містом.

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У свою чергу нардеп Ірина Геращенко вирішила провести коротку лекцію з географії, проте дала маху, неправильно назвавши столицю Нідерландів.

Факти ICTV вирішили згадати загальновідомі столиці та країни, про які українці чують з дитинства. Пройдіть тест та дізнайтеся, чи варто й вам придбати атлас.

Також Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

Фото: Unsplash

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