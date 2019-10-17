Українських політиків все частіше ловлять на поганому знанні географії. Факти ICTV створили простий тест, аби ви мали змогу перевірити свою ерудицію.

СММ-спеціаліст Офісу президента України у Facebook переплутав назви країн Латвія та Литва.

Згодом помилку видалили, проте користувачі мережі не залиши це без уваги.

– Спеціаліст із роботи в соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок, – зазначив заступник Офісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше Офіс президента написав про візит Зеленського у столицю Канади, проте промахнувся з містом.

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У свою чергу нардеп Ірина Геращенко вирішила провести коротку лекцію з географії, проте дала маху, неправильно назвавши столицю Нідерландів.

Факти ICTV вирішили згадати загальновідомі столиці та країни, про які українці чують з дитинства. Пройдіть тест та дізнайтеся, чи варто й вам придбати атлас.

Також Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.