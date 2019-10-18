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Русалка на гіллі та понурі лебеді: як виглядає російський Діснейленд за півмільйона

У Росії на шкільну алею у стилі Діснейленд витратили півмільйона рублів, однак вид у неї точно не на ці гроші.

Русалка на гіллі та понурі лебеді: як виглядає російський Діснейленд за півмільйона

Корупція у дії на прикладі шкільної алеї у Росії. На неї було витрачено півмільйона рублів, однак цими грошима тут і не пахне. Сумні лебеді у зубожілому тканинному ставку і поролонова русалка на гілках сидить, як у вірші Олександра Пушкіна.

Читайте: Бабуся отетеріла: в Росії замість ток-шоу на ТБ показали порно

Російський Діснейленд у селі Новому у Сахалінській області урочисто відкрили 17 жовтня і навіть червону стрічку перерізали.

До речі, у російському Воронежі дорогу залатали матрацами.

Джерело: Mash

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