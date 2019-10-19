PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Може ще разок? Як знімають рекламу засобу для потенції

Актори Дизель шоу пофантазувати над тим, як знімається реклама засобу для потенції.

Може ще разок? Як знімають рекламу засобу для потенції

Що може бути веселого у рекламі засобу для потенції? А якщо на знімальний майданчик вийде актор Дизель шоу Євген Нікішин в образі вгодованого актора на роль коханця, який втратив чоловічу силу?

Додамо до цього, що компанію йому складе сексуальна блондинка, яку грає Яна Глущенко.

Читайте: Дизель шоу: як гондольєр зіпсував романтичне побачення

Що може піти не так і чому це весело? Дивіться у 63-му випуску Дизель шоу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

дизель шоу
Булітко разом з Дікусаром – як відреагували актори Дизель шоу
Дизель Шоу
Ночі без їжі та сну. Як знімали 5 сезон Дизель Шоу
Як незайманий і сексуальна блондинка зустрілися у клубі знайомств – Дизель шоу
Як незайманий і сексуальна блондинка зустрілися у клубі знайомств – Дизель шоу
Війна за робочі руки українців у Європі – номер Дизель шоу
Війна за робочі руки українців у Європі – номер Дизель шоу
Ремонт, секс і кобила: як сусіди ледь не довели чоловіка до божевілля
Ремонт, секс і кобила: як сусіди ледь не довели чоловіка до божевілля
Автобусний тур в пекло: як чоловік і дружина зіпсували собі відпустку
Автобусний тур в пекло: як чоловік і дружина зіпсували собі відпустку
Актор Дизель Шоу Крутоголов вдруге став батьком
Актор Дизель Шоу Крутоголов вдруге став батьком
дизель шоу
Як українці обирають місце для відпустки за відгуками в інтернеті – Дизель шоу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка