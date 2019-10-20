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Чоботи чи Париж: як чоловік водив дружину на шопінг

Актори Дизель шоу в новому випуску показали типову ситуацію – чоловік з дружиною приходять на шопінг до торгового центру.

як чоловік водив дружину на шопінг

Чоловік привів дружину до взуттєвого магазину, щоб купити їй зимові чоботи.

Нічого незвичайного, але магазин виявився італійським й ціни відповідні.

Чоловік передумав купувати чоботи, які сподобалися його коханій.

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А далі комічна ситуація – чобіт, який вона взула для примірки, несподівано застряг на нозі.

Що було далі – в новому випуску Дизель Шоу!

Раніше Факти ICTV зібрали найсмішніші моменти шопінгу з чоловіками.

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