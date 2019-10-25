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Товсту кішку привели займатися на бігову доріжку. Вона перехитрила всіх

У США товста кішка сіла в кутку контейнера зі спеціальною біговою доріжкою, щоб уникнути занять для зниження ваги.

толстая кошка шлакоблок

У штаті Вашингтон (США) господарі привели товсту кішку Шлакоблок на спеціальну програму для зниження ваги, яка включає вправи на спеціальній біговій доріжці.

Ветеринари не врахували лінь і хитрість кішки.

Читайте: Померла найсердитіша кішка у світі Grumpy Cat

Вона просто сіла в кутку контейнера, де її ніщо не турбує, і почала рухати однією лапою. Тепер для кішки потрібно придумати інші тренування, в яких не можна буде схалтурити.

За тренуваннями Шлакоблоку можна стежити в Instagram клініки.

Раніше житель Флориди опублікував відео, на якому його домашня кішка відповідає на привітання.

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