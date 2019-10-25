Запущено онлайн-сервіс Bubble Face, який дозволяє перетворювати відомих росіян на лиходіїв з коміксів.
Російське видавництво Bubble Comics запустило онлайн-сервіс Bubble Face. З його допомогою люди обробляють фотографії відомих російських політиків і діячів мистецтва, перетворюючи їх на героїв коміксів.
Зробити це можна у будь-якому мобільному або десктопному браузері. Для цього потрібно включити камеру або завантажити картинку з галереї.
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Користувачі діляться у мережі власними фотографіями в обробці.
забавно так
как будто снаружи/внутри #bubbleface pic.twitter.com/f8fg7R4TRo
— patrick (@alivasilchenko) October 25, 2019
До речі, став популярним додаток ZAO, який дозволяє змінювати обличчя в сценах з фільмів.