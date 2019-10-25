PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Відомих росіян за допомогою Bubble Face перетворюють на лиходіїв з коміксів

Запущено онлайн-сервіс Bubble Face, який дозволяє перетворювати відомих росіян на лиходіїв з коміксів.

Відомих росіян за допомогою Bubble Face перетворюють на лиходіїв з коміксів

Російське видавництво Bubble Comics запустило онлайн-сервіс Bubble Face. З його допомогою люди обробляють фотографії відомих російських політиків і діячів мистецтва, перетворюючи їх на героїв коміксів.

Зробити це можна у будь-якому мобільному або десктопному браузері. Для цього потрібно включити камеру або завантажити картинку з галереї.

Відомих росіян за допомогою Bubble Face перетворюють на лиходіїв з коміксів / 5 фотографий

Читайте: На яку знаменитість ви схожі – додаток Gradient набирає популярність

Користувачі діляться у мережі власними фотографіями в обробці.


До речі, став популярним додаток ZAO, який дозволяє змінювати обличчя в сценах з фільмів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зміни неминучі: Гурієв про Росію через 10 років
Зміни неминучі: Гурієв про Росію через 10 років
Поки смерть не розлучить нас: Собчак вийшла заміж за Богомолова
Поки смерть не розлучить нас: Собчак вийшла заміж за Богомолова
У Москві побили маму і брата Юрія Дудя
У Москві побили маму і брата Юрія Дудя
Сеітов: Київ – надконцептуальне місце для кліпмейкерів
Сеітов: Київ – надконцептуальне місце для кліпмейкерів
Гордон у Дудя
Українці та росіяни приречені на дружбу. Гордон зробив заяву у Дудя
Ксения Собчак
Сходила у музей, церкву і поскаржилася на дороги: Ксенія Собчак у Києві
Дмитро Нагієв
Ми не тонемо, Володимире Володимировичу! Нагієв прочитав Дудю вірш
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак їде на форум YES до Києва
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка