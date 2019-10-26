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Bubble Face: нейромережа перетворила українських політиків у героїв коміксів

Нейромережа Bubble Face перетворює фотографії людей у картинки з коміксів. Як виглядають трансформовані знімки українських політиків – дивіться в матеріалі Факти ICTV.

Bubble Face: нейромережа перетворила українських політиків у героїв коміксів

Bubble Face – фільтр, який працює на основі нейромережі та робить фото намальованими. Задум не новий, але тепер у користувачів є можливість відчути себе героєм коміксу.

Для цього досить включити камеру або завантажити картинку з галереї.

Читайте: Відомих росіян за допомогою Bubble Face перетворюють на лиходіїв з коміксів

Як і всі додатки зі штучним інтелектом, Bubble Face працює не ідеально.

Факти ICTV представили, якби українські політики також стали героями коміксів.

Bubble Face: нейромережа перетворила українських політиків у героїв коміксів / 6 фотографий

Також існує додаток ZAO, який дозволяє дуже швидко і правдоподібно вставити своє обличчя в сцени з фільмів.

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