Нейромережа Bubble Face перетворює фотографії людей у картинки з коміксів. Як виглядають трансформовані знімки українських політиків – дивіться в матеріалі Факти ICTV.
Bubble Face – фільтр, який працює на основі нейромережі та робить фото намальованими. Задум не новий, але тепер у користувачів є можливість відчути себе героєм коміксу.
Для цього досить включити камеру або завантажити картинку з галереї.
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Як і всі додатки зі штучним інтелектом, Bubble Face працює не ідеально.
Факти ICTV представили, якби українські політики також стали героями коміксів.
Bubble Face: нейромережа перетворила українських політиків у героїв коміксів / 6 фотографий
Також існує додаток ZAO, який дозволяє дуже швидко і правдоподібно вставити своє обличчя в сцени з фільмів.
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