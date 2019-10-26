PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

MARUV, Оля Полякова та Олег Винник: на яких собак схожі українські артисти

У новому випуску Дизель шоу показали, на яких собак схожі українські артисти, а також світові політики.

MARUV, Оля Полякова та Олег Винник: на яких собак схожі українські артисти

У номері Дизель Шоу пофантазувати, яка порода відповідає MARUV, Олі Поляковій, Єгору Крутоголову, Олегу Виннику, а також Ангелі Меркель і Борису Джонсону.

Наприклад, Олі Поляковій приписали собаку однієї з гончих порід.

Читайте: Дизель шоу: як гондольєр зіпсував романтичне побачення

Крім того, актори студії зазначили, що деякі артисти схожі на своїх вихованців не обличчями, а попами, а танці MARUV кожен раз, як собаче весілля.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дизель шоу спростували фейк про продаж проекту
Дизель шоу спростували фейк про продаж проекту
Дизель шоу: як слідчі розвели жадібного чиновника
Дизель шоу: як слідчі розвели жадібного чиновника
як чоловік водив дружину на шопінг
Чоботи чи Париж: як чоловік водив дружину на шопінг
Може ще разок? Як знімають рекламу засобу для потенції
Може ще разок? Як знімають рекламу засобу для потенції
дизель шоу
Булітко разом з Дікусаром – як відреагували актори Дизель шоу
Дизель Шоу
Ночі без їжі та сну. Як знімали 5 сезон Дизель Шоу
Як незайманий і сексуальна блондинка зустрілися у клубі знайомств – Дизель шоу
Як незайманий і сексуальна блондинка зустрілися у клубі знайомств – Дизель шоу
Війна за робочі руки українців у Європі – номер Дизель шоу
Війна за робочі руки українців у Європі – номер Дизель шоу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка