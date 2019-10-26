У новому випуску Дизель шоу актори заспівали про те, як живеться провідницям українських потягів.
Нова кумедна пісня Дизель Шоу про те, як важко живеться провідницям в українських плацкартах.
– Тихо заходжу в плацкарт. Кому тут ще не спиться? Хто ще не пробував секс з молодой вовчицей?
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Актори помітили всі найкомічніші і болючі моменти у вагонах наших потягів – про те, що полки зламані, постільне у дірках, а найстрашніша тортура для провідниць – санітарна зона.
Раніше актори Дизель шоу в новому випуску показали ситуацію, коли жадібний чиновник здав корупціонера.
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