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Секс у плацкарті: Дизель шоу заспівали про провідницю українського потяга

У новому випуску Дизель шоу актори заспівали про те, як живеться провідницям українських потягів.

Секс у плацкарті: Дизель шоу заспівали про провідницю українського потяга

Нова кумедна пісня Дизель Шоу про те, як важко живеться провідницям в українських плацкартах.

– Тихо заходжу в плацкарт. Кому тут ще не спиться? Хто ще не пробував секс з молодой вовчицей?

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Актори помітили всі найкомічніші і болючі моменти у вагонах наших потягів – про те, що полки зламані, постільне у дірках, а найстрашніша тортура для провідниць – санітарна зона.

Раніше актори Дизель шоу в новому випуску показали ситуацію, коли жадібний чиновник здав корупціонера.

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