Актори Дизель шоу пожартували про те, як подорожують українці у плацкартних вагонах.

Поїздки у плацкартних вагонах – це пригода для українців, а для іноземців вони є справжнім відкриттям, вважають актори Дизель шоу.

У номері Дизель шоу іноземець вперше познайомився з українським плацкартом, який дійсно здивував його.

– Тебе чекають незабутні враження, вважай що з’їздив у Діснейленд, – жартують актори.

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Українські лайфхаки, радіо, яке не вимикається, боковушники і багато інших див плацкарту у номері Дизель шоу.

До слова, актори Дизель шоу пофантазували про те, як жадібний чиновник може здати корупціонера.