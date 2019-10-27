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Ми – українці. У Дизель шоу заспівали патріотичну пісню

Актори Дизель шоу заспівали пісню про українців і те, чому вони найкращі.

Дизель шоу

Коміки Дизель шоу під час номеру розповіли, що українці, незважаючи на усі проблеми в Україні, все одно люблять свою країну і роблять її кращою.

Після цього вони заспівали пісню, в якій розповідали, чому українці дійсно найкращі.

– Мільярди людей, тисячі націй, а ми українці, ми суперкласні. Турки, поляки і росіяни, всі просто люди, а ми д’Артаньяни, – співають коміки Дизель шоу.

Читайте: Країна моїх мрій – щира пісня Дизель Шоу про Україну

Якщо хочете підняти собі настрій, співайте найпатріотичнішу пісню разом з Дизель шоу.

 

До слова, актори Дизель шоу також співали про те, як українські провідниці працюють у плацкарті.

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