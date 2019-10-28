Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського “новим російським президентом”.

Під час зустрічі з журналістами президент США Дональд Трамп обговорив телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після якої порушили питання про імпічмент глави США.

Під час спілкування Трамп обмовився і назвав Зеленського “новим російським президентом”.

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– І щоб висловити свою думку, російський – як ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, зробив свою заяву. Там не було нічого. На нього не чинили жодного тиску, – сказав президент США про розмову із Зеленським.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019

До слова, члени Республіканської партії зірвали надання свідчень представниці Пентагону Лорі Купер щодо можливого імпічменту Дональда Трампа.

Джерело: Білий дім

Відео: Barry Thomas Goldberg