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Трамп назвав Зеленського президентом РФ

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського “новим російським президентом”.

Трамп назвав Зеленського президентом РФ

Під час зустрічі з журналістами президент США Дональд Трамп обговорив телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після якої порушили питання про імпічмент глави США.

Під час спілкування Трамп обмовився і назвав Зеленського “новим російським президентом”.

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– І щоб висловити свою думку, російський – як ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, зробив свою заяву. Там не було нічого. На нього не чинили жодного тиску, – сказав президент США про розмову із Зеленським.

До слова, члени Республіканської партії зірвали надання свідчень представниці Пентагону Лорі Купер щодо можливого імпічменту Дональда Трампа.

Джерело: Білий дім

Відео: Barry Thomas Goldberg

Фото: Dreamstime

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