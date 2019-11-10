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Молодь, наливайки і сцена – Дизель шоу про підготовку до Дня міста

Коміки Дизель шоу пофантазувати на тему того, як в провінції організовують сучасне святкування дня міста.

Дизель шоу

На сцені Дизель шоу показали мініатюру про те, як мер одного з провінційних містечок вирішив влаштувати справжнє свято, і в цьому йому допомагали сучасні організатори.

Мер планував поставити сцену і наливайки, щоб задовольнити молодь, однак в організаторів були інші плани.

Вони пропонували запросити групу Little Big, проте ця ідея не сподобалася.

– Так зрозуміло. Це мега хіт, так, але ви ж повинні розуміти, що це концерт для всіх городян, а не тільки для ваших друзів наркоманів, – сказав мер.

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Про те, як він сприйняв пропозиції запросити Гриби, NK та Alyona Alyona дивіться в новому випуску Дизель шоу.

До слова, коміки Дизель Шоу показали, що може трапитися, якщо в Україні легалізують медичну марихуану.

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