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Факти / LOL

Клоунізація політики: реакція соцмереж на Киву в масці Джокера

Народний депутат Ілля Кива прийшов на засідання парламенту в масці Джокера. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на скандальну витівку політика.

кива в маске джокера

Народний депутат з фракції Опозиційна платформа – За життя Ілля Кива прийшов на засідання Верховної Ради в масці Джокера.

Політик опублікував знімок в Facebook і змінив аватарку.

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– Кожен з нас сьогодні трохи Джокер, – написав він.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на витівку Ківи.


До слова, Кива не вперше відзначився своєю зухвалою поведінкою. У 2017 році ще будучи радником міністра внутрішніх справ похвалився пікантними подробицями свого особистого життя. Тоді Ківа опублікував знімок на тлі жіночих сідниць.

Фото: Yan Dobronosov

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