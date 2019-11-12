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У притулку США кіт випускав тварин на волю. Його посадили в окрему камеру

У притулку Friends for Life, який знаходиться в Техасі, одного з котів замкнули окремо від інших тварин, оскільки він весь час випускав їх на волю.

Кіт за дверима

Кіт на прізвисько Квілті, який живе в техаському притулку Friends for Life, кілька ночей поспіль випускав інших мешканців притулку на волю. Через це тварини руйнували офіс організації.

– Одна кішка помочилася на килимок для миші. Інша перетворила в лоток ящик для пожертвувань. Вони знесли все, – розповів представник притулку.

Після того, як спроби зупинити Квілті не увінчалися успіхом, кота помістили в окрему камеру.

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У соцмережах вимагають звільнити кота і запустили хештег #FreeQuilty.

Деякі користувачі порівнюють тварину з політв’язням, а хтось навіть каже, що Квілті – сучасний Робін Гуд.

До слова, в інтернеті набрало популярність відео, в якому кішка намагається перервати інтерв’ю з поліцейським.

Фото: Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization

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