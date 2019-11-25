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У РФ корів вигнали на поле в VR-окулярах, щоб збільшити молоковіддачу

На фермі в Підмосков’ї коровам показали літнє поле через окуляри віртуальної реальності.

В РФ коров выгнали на поле в VR-очках, чтобы увеличить молокоотдачу

У Міністерстві сільського господарства і продовольства Московської області розповіли, що співробітники ферми спільно з IT-спеціалістами вирішили вивчити вплив віртуальної реальності на продуктивність корів і адаптували для них VR-окуляри.

Архітектори віртуальної реальності створили спеціально для корів програму імітації літнього поля.

Після першого тесту у корів знизилася тривожність і покращився настрій.

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На думку дослідників, позитивний емоційний фон дозволить збільшити кількість молока.

Вони продовжать вивчати вплив VR-окулярів на корів, і при збереженні позитивної динаміки вони збираються таким чином модернізувати молочне виробництво в Росії.

До речі, вчені Першого Московського державного медичного університету імені В. М. Сєченова встановили, що люди, які страждають на шизофренію, віддають перевагу котам і кішкам в якості домашніх тварин.

Джерело: Міністерство сільського господарства і продовольства Московської області

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