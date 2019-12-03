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Премію за найгірший опис сексу дали за “присмак сирої риби” та мавпочок

У Британії обрали лауреатів премії Bad Sex Awards, яку присуджують письменникам за найгірший опис сексу.

Премію за найгірший опис сексу дали за “присмак сирої риби” та мавпочок

Літературний журнал Literary Review назвав переможців премії Bad Sex Awards за найгірший опис сексу у книзі.

Лауреатами стали француз Дідьє Декуен і британець Джон Харві.

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У своїй книзі Серед садів і тихих заплав Декуен описує сцену так:

Землистий присмак вразив її. Коли Кацуро був живий і коли його член розправлявся в роті Міюкі, у нього був присмак сирої риби, молодих і теплих пагонів бамбука, а коли він нарешті виливався соками, то за смаком нагадував свіжий мигдаль. А зараз той же самий член під язиком Міюкі був позбавленим смаку, наче мул в храмових ставках Хейан-ке, коли працівники Служби садів і заплав осушували їх, перед тим як очистити.

Джон Харві отримав нову премію за роман Мир, в якому пише:

Вона вся горіла, і жар був у ньому. Він подивився на її досконалу чорну звивистість. Її очі були голодними. Як і його власні, вони горіли вогнем і бажанням. Більш ніж спекотні, більш ніж тропічні: вони удвох наближалися до екватора. Вони обнялися так, ніби цим насильницьким утриманням вони могли зварити один одного.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий український музикант Євген Філатов знявся для обкладинки книги Дилер реальності болгарського письменника Ніколаса Димитрова.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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