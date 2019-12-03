У Британії обрали лауреатів премії Bad Sex Awards, яку присуджують письменникам за найгірший опис сексу.

Літературний журнал Literary Review назвав переможців премії Bad Sex Awards за найгірший опис сексу у книзі.

Лауреатами стали француз Дідьє Декуен і британець Джон Харві.

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У своїй книзі Серед садів і тихих заплав Декуен описує сцену так:

Землистий присмак вразив її. Коли Кацуро був живий і коли його член розправлявся в роті Міюкі, у нього був присмак сирої риби, молодих і теплих пагонів бамбука, а коли він нарешті виливався соками, то за смаком нагадував свіжий мигдаль. А зараз той же самий член під язиком Міюкі був позбавленим смаку, наче мул в храмових ставках Хейан-ке, коли працівники Служби садів і заплав осушували їх, перед тим як очистити.

Джон Харві отримав нову премію за роман Мир, в якому пише:

Вона вся горіла, і жар був у ньому. Він подивився на її досконалу чорну звивистість. Її очі були голодними. Як і його власні, вони горіли вогнем і бажанням. Більш ніж спекотні, більш ніж тропічні: вони удвох наближалися до екватора. Вони обнялися так, ніби цим насильницьким утриманням вони могли зварити один одного.

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